Μπακς: Θα επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο στις 8 Νοεμβρίου οι πρωταθλητές

Οι Μιλγουόκι Μπακς των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο θα βρεθούν στις 8 Νοεμβρίου στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο των εορτασμών της κατάκτησης του περσινού τίτλου του ΝΒΑ.

Τέσσερις μήνες μετά την θριαμβευτική κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζο Μπάιντεν, στις 8 του προσεχούς Νοεμβρίου, όπως μετέδωσε σχετικά το ESPN.

Η τελευταία επίσκεψη ομάδας τον Λευκό Οίκο χρονολογείται πίσω στο 2016, όταν είχαν βρεθεί εκεί οι πρωταθλητές Κλίβελαντ Καβαλίερς, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Έκτοτε, καμία άλλη ομάδα δεν γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος (2017-2020), επί ημερών δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον, η καθιερωμένη επίσκεψη της πρωταθλήτριας ομάδας του ΝΒΑ στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ, επανέρχεται, με τους Μπακς να... κάνουν τη νέα αρχή.

