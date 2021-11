Νικς - Μπακς: Η μεγαλύτερη νίκη της 25ετίας σε ματς που έχαναν για 21 (vid)

Oι Νικς βρέθηκαν να χάνουν με 21 από τους Μπακς, αλλά τελικά πέτυχαν την κορυφαία επίδοση της 25ετίας.

Φοβερά πράγματα κάνουν οι Νικς στο ξεκίνημα της σεζόν και πλέον μετά την επικράτηση επί των Μπακς, βρίσκονται στο 6-3. Με το show του Ραντλ η ομάδα από τη Νέα Υόρκη κατάφερε να απαντήσει στο κακό πρώτο ημίχρονο και να πάρει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα.

Μάλιστα ο σύλλογος από το Μεγάλο Μήλο βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 21 πόντους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά αντέδρασε και τελικά νίκησε άνετα με 15, εκμεταλλευόμενη τις σημαντικές απουσίες των ελαφιών. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη της 25ετίας για τους Νικς σε ματς που βρέθηκαν να χάνουν με 20+ πόντους.

Έχουν μάθει να ανταπεξέρχονται οι Νικς και αντιδρούν τέλεια ακόμα και αν ένα ματς τους στραβώσει άσχημα στην αρχή. Ο Τομ Θίμποντο έχει βοηθήσει πολύ στο να φτιάξει η ομάδα την ψυχολογία της. Aπό την άλλη τα... ελάφια ψάχνονται και περιμένουν τις επιστροφές για να θυμίσουν και πάλι την ομάδα που πέρυσι στην κατάκτηση του τίτλου, θριαμβεύοντας κόντρα στους Σανς στους τελικούς.

