Μπακς - Νικς 98-113: Λύγισαν τα... ελάφια, έμειναν από δυνάμεις (vid)

Oι Μπακς δεν άντεξαν κόντρα στους Νικς και ηττήθηκαν με 113-98. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, αλλά δεν βρήε βοήθεια πέραν του Άλεν (22π.).

Οι πολλές απουσίες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους Μπακς και αυτό δεν άλλαξε ούτε κόντρα στους Νικς. Τα... ελάφια μπορεί να είχαν προβάδισμα 21 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τέλος λύγισαν και ηττήθηκαν με 113-98. Το Μιλγουόκι δεν υπολόγιζε σε άλλο ένα ματς στους Μίντλετον, Λόπεζ και ΝτιΒιτσέντζο, πηγαίνοντας στο 4-5, ενώ από την άλλη η Νέα Υόρκη που εντυπωσιάζει, πήγε στο 6-3.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στο παρκέ 30 λεπτά και είχε 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Άλεν πρόσθεσε 22. Ο Θανάσης είχε 4 πόντους με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Στον αντίποδα ο Ραντλ έκανε double double με 32 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ρόουζ είχε 23 με 8 ριμπάουντ και ο Μπάρετ 20 με 7.

Ο Greek Freak είχε 25 πόντους κι 7 ριμπάουντ σε 30:30 λεπτά, πολύ καλός ο Άλεν με 22 πόντους, ο Θανάσης είχε 4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 18:02.

Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο πάτησε γκάζι στην τελευταία περίοδο και έφτασε τη διαφορά και στο +22 (112-90), με τα ελάφια να είναι αδύνατο να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Οι Μπακς δεν έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό στο ξεκίνημα της σεζόν και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η απουσία κομβικών παικτών που έδωσαν πολλά και στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-19, 63-56, 83-88, 98-113

Giannis doing it all!!



25 PTS | 7 REB | 4 AST | 2 STL pic.twitter.com/eWDFhqVPpL