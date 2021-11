Αντετοκούνμπο: Τα καλύτερα από την ήττα κόντρα στους Νικς (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 25 πόντους κόντρα στους Νικς, αλλά δεν έφταναν. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.

Οι Μπακς των απουσιών δεν άντεξαν σε όλο το ματς κόντρα στους Νικς και τελικά γνώρισαν ήττα με 113-98 μέσα στο Μιλγουόκι Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε, όμως δεν τα κατάφερε. Παρόλο αυτά είχε 25 πόντους (5/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 9/11 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 31 λεπτά. Τα... ελάφια βρίσκονται στο 3-4 και ακόμα δεν έχουν παραταχθεί πλήρεις από το ξεκίνημα της σεζόν, κάτι που τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στο παρκέ, με τον coach Bud να αναζητά λύσεις.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ηγέτη των Μπακς που δεν είχε βοήθεια των Λόπεζ και Μίντλετον σε άλλο ένα παιχνίδι.

Giannis doing it all!!



25 PTS | 7 REB | 4 AST | 2 STL pic.twitter.com/eWDFhqVPpL