Κρίστι Τόλιβερ: Αφήνει την πόρτα του ονείρου της ορθάνοιχτη (vid)

Η Κρίστι Τόλιβερ μπορεί να είναι η πρώτη γυναίκα head coach στο ΝΒΑ. Έχει αφήσει την πόρτα ανοικτή και περιμένει. Μέχρι τότε βρίσκεται στο πλευρό του ειδώλου της, Τζέισον Κιντ, στον πάγκο των Ντάλας Μάβερικς.

Η Κρίστι Τόλιβερ είναι 9 ετών. Στα μάτια της, ο Τζέισον Κιντ είναι το πρότυπο. Εκείνη την εποχή ο Κιντ αφήνει τους Ντάλας Μάβερικς για τους Φίνιξ Σανς.

Η Κρίστι Τόλιβερ είναι 16 ετών. Φοράει το Νο5 στη φανέλα της, στην ομάδα του Λυκείου του Βιρτζίνια, επειδή αυτό έχει και στη δική του ο Κιντ. Τον έχει... ερωτευτεί για τα καλά.

H Κρίστι Τόλιβερ είναι 24 ετών. Βλέπει τον Τζέισον Κιντ να κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Το παρθενικό για τους Ντάλας Μάβερικς.

Μέχρι τότε η δύο φορές πρωταθλήτρια του WNBA ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει να κάνει με τη ζωή της. Ίσως εκείνη την εποχή, πριν από 10 χρόνια, να μην γνώριζε ότι την περιμένει (και) το ΝΒΑ.

Η 34χρονη Τόλιβερ, εν ενεργεία αθλήτρια, αποτελεί μία από τις 15 γυναίκες βοηθούς στο ΝΒΑ. Στον ίδιο πάγκο με τον Τζέισον Κιντ!

Αυτή και αν είναι σύμπτωση. Διαβολική.

