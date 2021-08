Κρίστι Τόλιβερ: Από τα παρκέ του WNBA, βοηθός του Τζέισον Κιντ στους Μάβερικς

Η Κρίστι Τόλιβερ μπορεί να είναι ενεργή στο WNBA ωστόσο ετοιμάζεται να αναλάβει θέση στο προπονητικό τιμ των Ντάλας Μάβερικς!

Φέτος δεν αγωνίστηκε στους Λος Άντζελες Σπαρκς επειδή είχε φόβους όσον αφορά την Covid-19 και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων το γεγονός αυτό της έδωσε την ώθηση να βγει για λίγο μέσα από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ και να πάρει θέση στις θέσεις των προπονητών.

Μάλιστα όχι στις θέσεις του WNBA όπου αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2020 έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με τους Σπαρκς και τους Μίστικς, αλλά σε αυτές του ΝΒΑ! Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η Κρίστι Τόλιβερ αναμένεται να πάρει θέση στο προπονητικό τιμ των Ντάλας Μάβερικς και να αποτελέσει μία εκ των βοηθών του Τζέισον Κιντ!

Και το καλύτερο; Η 34χρονη Τόλιβερ έχει συμβόλαιο έως το 2022 με τους Σπαρκς, όπερ και σημαίνει ότι θα βρεθεί στους Μαβς και το καλοκαίρι θα... αγωνιστεί με την ομάδα της!

Photo Credits: Getty Images

Toliver is under contract with the Sparks through the 2022 season and an NBA coaching job wouldn’t impact her playing career.