Xάμον: Φιναλίστ για τη θέση του προπονητή των Μπλέιζερς! (pic)

Η Μπέκι Χάμον είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στον κόσμο του ΝΒΑ!

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς βρίσκονται στην αναζήτηση του προπονητή που θα καλύψει τη θέση του Τέρι Στοτς. Οι συνεντεύξεις με τους υποψήφιους έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Και σύμφωνα με το «Athletic», ανάμεσα στους τελικούς υποψήφιους βρίσκεται η Μπέκι Χάμον, βοηθός του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, το όνομα της Χάμον βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά των υποψήφιων προπονητών, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που η 44χρονη βρίσκεται τόσο κοντά σε έναν πάγκο.

Η πρόσληψή της, αν γίνει, θα είναι πρωτοποριακή για το ΝΒΑ, αφού θα πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει μόνιμα μία ομάδα ΝΒΑ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Χάμον ανέλαβε το ρόλο του πρώτου προπονητή, στο ματς των Σπερς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, μετά την αποβολή του Πόποβιτς.

Spurs assistant coach Becky Hammon is a finalist for the Blazers head coach job, sources tell @ShamsCharania & @sam_amick.



She is the first woman to be a finalist for an NBA head coach position. pic.twitter.com/vFKGbkkyLy