Τζέιλεν Μπράουν: «Μετά τον κορονοϊό, παίζω ένα ματς και αισθάνομαι ότι έχω αγωνιστεί σε τρία»

Ο Τζέιλεν Μπράουν αναφέρθηκε στα... απόνερα που έχει αφήσει ο κορονοϊός στο κορμί του. Και το ένα ματς την εβδομάδα που μοιάζει με τρία!

Ο Τζέιλεν Μπράουν μετράει τις... πληγές του. Λίγες μέρες πριν την έναρξη της σεζόν, ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς προβλήθηκε από κορονοϊό. Πρόλαβε την έναρξη της σεζόν και έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς της ομάδας.

Με πολλά σκαμπανεβάσματα, τα οποία προκάλεσαν την κριτική του προπονητή του, Ίμε Ουντόκα. Ο ίδιος ο Μπράουν κλήθηκε να εξηγήσει τον αντίκτυπο του κορονοϊού.

Και όσα είπε ακούγονται συγκλονιστικά: «Παίζω μόνο ένα ματς και αισθάνομαι ότι έχω αγωνιστεί σε τρία. Ξέρω ότι μόλις έγινα 25, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι».

Παράλληλα, ο Μπράουν εξήγησε ότι πονάει σε αρκετά σημεία του σώματός του, ενώ αισθάνεται και κόπωση.

