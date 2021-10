Νικς: Δείχνουν σε όλο τον κόσμο πως δεν ήταν... πυροτέχνημα

Oι Νικς έχουν κάνει το κορυφαίο ξεκίνημα τους από το 2013 και δείχνουν πως κάτι καλό δημιουργείται στη λαμπερη Νέα Υόρκη.

Η Νέα Υόρκη είναι μια πανέμορφη πόλη, γεμάτη λάμψη που ωστόσο δεν έχει μια τόσο λαμπερή ομάδα, αφού ο τελευταίος της τίτλος ήρθε το μακρινό 1971.

Από τη φυγή του Καρμέλο Άντονι, ο σύλλογος άρχισε να πέφτει, αδυνατώντας να μπει και στα playoffs. Μέχρι που ήρθε η περσινή σεζόν στην οποία οι Νικς μπήκαν στην postseason, αλλά αποκλείστηκαν από την Ατλάντα στον πρώτο γύρο.

Φέτος η αρμάδα του Θίμποντο δείχνει πως η περσινή πορεία δεν ήταν τυχαία. Οι Νικς υποχρέωσαν τους Μπουλς στην πρώτη τους ήττα, αφήνοντας τους Τζαζ ως τη μόνη αήττητη ομάδα. Βρίσκονται στο 4-1 και έχουν κάνει το κορυφαίο ξεκίνημα τους από τη σεζόν 2-12-13 (5-0 τότε). Έχουν 2/2 ροζ φύλλα αγώνα εκτός έδρας, στέλνοντας μήνυμα σε όλη τη λίγκα πως και φέτος θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους.

Ο Ραντλ συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι και μετρά 25.5 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ, ο Φουρνιέ ταίριαξε τέλεια στην ομάδα, έχοντας 19 πόντους με 47% τρίποντα. Ο Ντέρικ Ρόουζ που δέχθηκε πάλι την αγάπη του κόσμου στο Σικάγο, σουτάρει με το απίθανο 57% τρίποντα, όντας τρίτος σκόρερ της Νέας Υόρκης με 14.3 πόντους μ.ο.

Μπάρετ και Κέμπα Ουόκερ γεμίζουν ποιότητα την περιφέρεια της ομάδας από το Μεγάλο Μήλο, ενώ Ρόμπινσον και Τόπιν δίνουν μέγεθος και σκληράδα στη ρακέτα. Μοναδική κακή παρένθεση το ξεκίνημα του ταλαντούχου Ιμάνουελ Κουίκλι, ο οποίος είναι πολύ πεσμένος σε σχέση με την εντυπωσιακή περσινή σεζόν.

The Knicks hold on and hand the Bulls their 1st loss, leaving the Jazz and Warriors as the NBA's last remaining unbeatens.



At 4-1, the Knicks are off to their best 5-game start since 2012-13 (started 5-0). pic.twitter.com/KdQH6b3izT