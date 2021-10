Ρόουζ: Για πάντα το πιο όμορφο τριαντάφυλλο στο Σικάγο (vids)

Ο Ντέρικ Ρόουζ αποθεώθηκε στο Σικάγο και το Gazzetta γράφει για μια σχέση τόσο ιδιαίτερη, θυμίζοντας τι σήμαινε D-Rose για την πόλη που περιμένει με... τρέλα το επόμενο πρωτάθλημα μετά την εποχή Τζόρνταν.

Όταν υπηρετεις μια ομάδα με αφοσίωση και σεβασμό, όταν τους δίνεις όλη σου την καρδιά, ο κόσμος της δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Ο Ντέρικ Ρόουζ έζησε μαγικά χρόνια στο Σικάγο, δεν σταμάτησε να σηκώνει μια πόλη στο πόδι να της δίνει ελπίδα με τα όσα έκανε στο παρκέ. Όμως οι τραυματισμοί τον... τσάκισαν, δεν τον άφησαν να παραμείνει για χρόνια στην κορυφή, δεν του επέτρεψαν να φέρει έναν τίτλο στην πόλη, η οποία τον περιμένει πως και πως από τότε που σταμάτησε ο GOAT, ο άχαστος σε τελικούς, Μάικλ Τζόρνταν.

Τα χρόνια πέρασαν, ο Ρόουζ παίζει πλέον στους Νικς, αλλά πάντα η επιστροφή του στο Σικάγο είναι ιδιαίτερη. Ο κόσμος των ταύρων τον λατρεύει και του το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Στο ματς κόντρα στους Νικς (νίκη της ομάδας από το Μεγάλο Μήλο) σε ματσάρα, οι φίλαθλοι των Μπουλς τον αποθέωσαν, ενώ φώναξαν και «MVP, MVP», όπως φώναζαν κάποτε όταν ήταν παίκτης της ομάδας τους. Ξεχωριστή στιγμή για τον Ρόουζ, ο οποίος μπορεί να παίζει στη Νέα Υόρκη, όμως το δέσιμο με τους φίλους των ταύρων είναι τόσο ξεχωριστο, τόσο μοναδικό, τοσο αληθινό που θα κρατήσει για πάντα στο πέρασμα των χρόνων. Γιατί η ιστορία έγραψε και δεν ξεγράφει.

Derrick Rose getting MVP chants from Bulls fans...Love to see it. 🙏🌹



