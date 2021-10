ΝΒΑ: Οι Λέικερς είχαν ρεκόρ 230-0 σε ματς που ήταν μπροστά στο σκορ με 25+ πόντους!

Οι Θάντερ επικράτησαν των Λέικερς επιστρέφοντας από το -26 και σμπαράλιασαν ένα ασύλληπτο ρεκόρ των Καλιφορνέζων που μετρούσαν 230 συνεχόμενες νίκες σε αγώνες που προηγούνταν με 25+ πόντους.

Οι Λέικερς παρατάχθηκαν κόντρα στους Θάντερ χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που απουσίασε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι με πρόβλημα στον δεξί αστράγαλο και προηγήθηκαν με 30-56 στα μέσα της δεύτερης περιόδου όμως... κατέρρευσαν στην πορεία, γνωρίζοντας την ήττα με 123-115 παρά το triple - double του Ράσελ Ουέστμπρουκ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 27 πόντους για τους Θάντερ που έσπασαν ένα τρομερό σερί των Λέικερς. Είναι χαρακτηριστικό πως οι Καλιφορνέζοι μετρούσαν 230 συνεχόμενες νίκες (συμπεριλαμβανομένων των playoffs) τα τελευταία 25 χρόνια όταν προηγούνταν με 25+ πόντους. Τα ξημερώματα της Πέμπτης 28/10 προηγήθηκαν με 26, εντούτοις ηττήθηκαν στην Οκλαχόμα!

Shai Gilgeous-Alexander led the @okcthunder to their first win of the season — a 26-point comeback over the Lakers ⚡🤷‍♂️ pic.twitter.com/DVxKIRDlH7