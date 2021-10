Λανς Στίβενσον: Θα παίξει στην G League με την θυγατρική των Νάγκετς

Στους Grand Rapids Gold της αναπτυξιακής λίγκας του ΝΒΑ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λανς Στίβενσον, ο οποίος επιστρέφει στο άθλημα μετά από ένα χρόνο απραξίας.

Ο βετεράνος NBAer - με τις 508 εμφανίσεις (8.6π, 4.2ρ, 2.9α) σε 9 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη - επιλέχθηκε στο νο13 του Draft της G League από τους Grand Rapids Gold, δηλαδή τη θυγατρική ομάδα των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο 31χρονος γκαρντ-φόργουορντ επιστρέφει στην δράση έπειτα από έναν χρόνο αποχής. Τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε στην Κίνα, ενώ η τελευταία του ομάδα στο ΝΒΑ ήταν οι Λος Άντζελες Λέικερς, προ τριετίας. Βέβαια, το όνομα του το «έφτιαξε» ως παίκτης των Πέισερς (2010-2014).

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Στίβενσον είχε πραγματοποιήσει workout ενώπιον εκπροσώπων διάφορων ομάδων του ΝΒΑ, προκειμένου να τους πείσει να τον υπογράψουν. Μπορεί να μην τα κατάφερε, αλλά τελικά θα τον δούμε ξανά να αγωνίζεται στα αμερικανικά παρκέ - έστω κι εκείνα της G League.

