Τίμπεργουλβς - Νάγκετς: Οι ποινές σε Γιόκιτς και Ραντλ για τη σύρραξη στο ματς
Οι Τίμπεργουλβς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Νάγκετς επικρατώντας με 112-96 στο Game 4, όμως το φινάλε ήταν σίγουρα αμφιλεγόμενο και προκάλεσε την οργή του Νίκολα Γιόκιτς που μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή.
Συγκεκριμένα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης αντί να εξαντλήσει το χρονόμετρο σκόραρε με λέι απ με τον Σέρβο σέντερ να βγαίνει εκτός εαυτού και να τον κυνηγά από την άλλη άκρη του γηπέδου για να του... ορμήσει εκλαμβάνοντας αυτό το καλάθι ως έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα του.
Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳
Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J— ESPN (@espn) April 26, 2026
Οι δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ στο σκηνικό μπλέχτηκε και ο Τζούλιους Ραντλ που τα έβαλε με τον Γιόκιτς για να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του. Μάλιστα, οι Γιόκιτς και Ραντλ αποβλήθηκαν από το ματς με σχεδόν ένα δευτερόλεπτο να απομένει για το τέλος
Γνωστές έγιναν οι ποινές για τους δύο παίκτες από το ΝΒΑ με τον Σέρβο σούπερ σταρ να τιμωρείται με πρόστιμο 50 χιλιάδων δολαρίων και τον Τζούλιους Ραντλ με 35 χιλιάδες δολάρια.
NBA discipline for Denver-Minnesota scuffle in Game 4:— Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026
Nikola Jokic fined $50,000
Julius Randle fined $35,000
