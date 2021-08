Ο Λανς Στίβενσον επιχειρεί το «comeback» στο ΝΒΑ

Ο 31χρονος γκαρντ-φόργουορντ πραγματοποιεί workout μπροστά σε εκπροσώπους ομάδων του ΝΒΑ, θέλοντας να επιστρέψει στην λίγκα.

Ο άλλοτε παίκτης των Ιντιάνα Πέισερς είναι ελεύθερος στην αγορά αλλά δεν το βάζει κάτω, επιθυμώντας να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Όπως μετέδωσε το Yahoo! Sports, ο 31χρονος παίκτης πραγματοποιεί ιδιωτική προπόνονηση στο Λας Βέγκας ενώπιον εκπροσώπων των Μπακς, Νάγκετς, Σίξερς και Νετς.

Η τελευταία του χρονιά στην λίγκα ήταν η σεζόν 2018-19 όταν κι έπαιξε για λογαριασμό των Λος Άντζελες Λέικερς, με απολογισμό 7.2 πόντων, 3.2 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 68 συμμετοχές.

Έκτοτε ο έμπειρος περιφερειακός πέρασε μια χρονιά στην Κίνα, ενώ την περασμένη δεν αγωνίστηκε σε κάποια ομάδα.

Σε 29 εμφανίσεις στο κινεζικό πρωτάθλημα, κατέγραψε 26.7 πόντους και 7.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Free agent guard Lance Stephenson will hold a private workout this morning in Las Vegas in front of NBA personnel with reps from Milwaukee, Denver, Philadelphia and Brooklyn among those expected to attend, league sources tell @YahooSports.