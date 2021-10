Χάουαρντ για τσακωμό με Ντέιβις:«Το λύσαμε, αυτός είναι ο αδερφός μου»

Ο Superman των Λέικερς κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό της έντασης που είχε με τον Ντέιβις, τονίζοντας πως προέκυψε από το πάθος τους για τη νίκη και το θέμα πλέον θεωρείται λήξαν.

Οι Λέικερς εξακολουθούν να προβληματίζουν με την εικόνα τους στο παρκέ, αφού βρίσκονται στο 0-2 μετά τη νέα ήττα από τους Σανς. Ωστόσο, οι ανησυχίες πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις ακόμα και για τις σχέσεις που υπάρχουν στην ομάδα, καθώς Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια ενός timeout, με το γεγονός μάλιστα να σχολιάζει και ο Μάτζικ Τζόνσον.

Ο ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών του τσακωμού, Ντουάιτ Χάουαρντ ξεκαθάρισε με δηλώσεις του πως οι έλυσαν το πρόβλημά τους, το οποίο ήταν αποτέλεσμα του πάθους τους για τη νίκη.

Συγκεκριμένα, είπε: «Το λύσαμε εκείνη τη στιγμή επιτόπου... Είμαστε και οι δύο πολύ παθιασμένοι για τη νίκη. Αυτός είναι ο αδερφός μου. Αυτός είναι ο συμπαίκτης μου».

"We squashed it right then and there...we're both very passionate about winning. That's my brother. That's my teammate."



- Dwight Howard on courtside spat with Anthony Davis



