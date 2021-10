Λέικερς - Σανς 105-115: Από... σφαλιάρα σε σφαλιάρα οι «λιμνάνθρωποι», χαμός με Ντέιβις-Χάουαρντ (vid)

Oι Σανς επικράτησαν των Λέικερς με 115-105 στο Λος Άντζελες, σε ένα ματς που αρπάχτηκε ο Ντέιβις με τον Χάουαρντ και έγινε χαμός.

Καζάνι που βράζει οι Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι έχουν πλέον 2 ήττες σε 2 αναμετρήσεις, αφού δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Σανς, από τους οποίους έχασαν με 115-105. Το Φοίνιξ τους είχε αποκλείσει και πέρυσι στα playoffs.

Πάντως αυτό που έκλεψε την παράσταση, είναι όταν οι Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια σε ένα timeout και χρειάστηκε η επέμβαση των συμπαικτών τους για να χωριστούν. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Κρις Πολ έγινε ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας με 20.000 πόντους και 10.000 ασίστ.

O CP3 είχε 23 πόντους με 14 ασίστ σε άλλο ένα ρεσιτάλ, ο Μπούκερ πρόσθεσε 22 και ο Μπρίτζες είχε 21 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων του LA, o ΛεΜπρόν είχε 25 πόντους, ο Ντέιβις 22 με 14 ριμπάουντ και ο Ουέστμπρουκ 15 με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates 😳pic.twitter.com/fyfxBtf0oO