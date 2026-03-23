Ο Λούκα Ντόντσιτς θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το παιχνίδι των Λέικερς στο Ντιτρόιτ καθώς τo NBA του ακύρωσε την τεχνική ποινή που δέχθηκε στο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Όπως είναι γνωστό ο Λούκα Ντόντιστς είχε δεχθεί τεχνική ποινή για το φραστικό επεισόδιο που είχε με τον Γκόγκα Μπιτάτζε στο ματς των Λέικερς με τους Μάτζικ.

Οι διαιτητές τον χρέωσαν με τεχνική ποινή η οποία ήταν η 16η τη φετινή σεζόν. Όπερ και σήμαινε ότι τον υποχρέωνε να χάσει τον επόμενο αγώνα κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Όμως το NBA αποφάσισε να αποσύρει την τεχνική ποινή που του είχε καταλογιστεί η οποία θα οδηγούσε αυτομάτως σε τιμωρία μίας αγωνιστικής.

Ο Ντόντσιτς υποστήριξε ότι ο Μπιτάτζε του είχε κάνει προσβλητικό σχόλιο για την οικογένειά του, κάτι που προκάλεσε την αντίδρασή του και οδήγησε στην τεχνική ποινή. Οι Λέικερς κατέθεσαν άμεσα ένσταση μετά το παιχνίδι και η λίγκα τελικά ακύρωσε την ποινή, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στους Πίστονς τα ξημερώματα της Τρίτης (24/3).