Λέικερς: Ντέιβις και Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια, σε έξαλλη κατάσταση ο... Unibrow (vid)

Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια στο ματς με τους Σανς και χρειάστηκε η επέμβαση των συμπαικτών τους για να χωριστούν.

Δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά οι Λέικερς, οι οποίοι βρίσκονται στο 0-2 μετά την ήττα από τους Σανς. Απέναντι στους ήλιους μάλιστα είχαμε ένα περιστατικό που κάνει ακόμα χειρότερο το κλίμα στην ομάδα. Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια με εκατέρωθεν σπρωξίματα, αφού καθώς πήγαιναν στον πάγκο ο πρώτος ζήτησε τον λόγο από τον δεύτερο και ο Superman ανταπέδωσε. Μάλιστα ο Unibrow τον έδειχνε συνεχώς και ήταν έξαλλος με τον συμπαίκτη του.

Δείτε τι έγινε στο ματς των λιμνάνθρωπων με τους Σανς

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates 😳pic.twitter.com/fyfxBtf0oO