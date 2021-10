Κρις Πολ: Μοναδικός παίκτης ever με 20.000 πόντους και 10.000 ασίστ (vid)

Ο σπουδαίος Κρις Πολ έγραψε ιστορία στο ματς των Λέικερς με τους Σανς.

Ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα για τον τεράστιο floor general που ακούει στο όνομα Κρις Πολ. O CP3 ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 11 πόντους και 10 ασίστ κόντρα στους Λέικερς και κατάφερε να γίνει ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας με 20.000 πόντους και 10.000 ασίστ.

Γιόρτασε έτσι με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη λίστα με τους κορυφαίους 75 παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ, ενώ πλέον το μόνο που του λείπει είναι ένα δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Πέρυσι πήγε για πρώτη φορά σε τελικούς με τη φανέλα του Φοίνιξ, αλλά Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μπακς του πήραν τη μπουκιά από το στόμα στους τελικούς, επιστρέφοντας από το 2-0.

Ένα κομπιούτερ πάνω στο παρκέ, φτιάχνει τις ομάδας όπου και αν έχει παίξει στην καριέρα του, μετατρέποντας τα... ασχημόπαπα σε κύκνους και κάνοντας τους να πιστέψουν πως μπορούν να φτάσουν σε κάτι σπουδαίο.

After becoming the only player ever with 20K points and 10K assists...it's only fitting CP3 drops a first-half double-double. 🙌



11 PTS, 10 AST for Paul on ESPN pic.twitter.com/n2NEApe6Zu