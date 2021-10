Σανς: Ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ουεϊνράιτ με two-way συμβόλαιο (vid)

Οι Φίνιξ Σανς συμφώνησαν για two-way deal με τον Ις Ουέινραϊτ, ο οποίος θα έχει τελικά την ευκαιρία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Μπορεί πριν από μερικές μέρες να κόπηκε από το ρόστερ των Τορόντο Ράπτορς, ο Ις Ουέινραϊτ πάντως δεν άργησε να βρει την επόμενη επαγγελματική του στέγη στο ΝΒΑ.

Ο 27χρονος φόργουορντ έφτασε σε συμφωνία για two-way συμβόλαιο με τους Φίνιξ Σανς κι ακολούθως η απόκτηση του ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα.

Ο άλλοτε παίκτης του football αγωνίστηκε πέρσι με μεγάλη επιτυχία στην Γαλλία με τη Στρασμπούρ και φέτος αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στις Η.Π.Α.

Welcome to The Valley, Ish! #ValleyProud pic.twitter.com/l7oxnOhJRi