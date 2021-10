Ράπτορς: Έκοψαν Ουέινραϊτ, κράτησαν Ντέκερ

Βίοι αντίθετοι για Ίς Ουέινραϊτ και Σαμ Ντέκερ στο Τορόντο, καθώς ο πρώτος κόπηκε, ενώ ο δεύτερος συνεχίζει.

Ο Ις Ουέινραϊτ δεν θα ενισχύσει τελικά τους Ράπτορς στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, καθώς αποφασίστηκε να μη συνεχίσει στην ομάδα για τα επίσημα. Ο 27χρονος φόργουορντ δεν έχει «τελειώσει» οριστικά με την λίγκα, καθώς ενδέχεται να τον προσεγγίσουν άλλες ομάδες.

Ο διεθνής με την Ουγκάντα προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο Στρασβούργο, όπου μέτρησε 9.9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ στο Champions League και 11.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 1.8 κλεψίματα και 2.4 ασίστ στην γαλλική λίγκα.

Από την άλλη πλευρά, ο Σαμ Ντέκερ κέρδισε μια θέση στο ρόστερ των Καναδών κι η παραμονή του στην ομάδα είναι πλέον «κλειδωμένη». Ο πρώην παίκτης των Τουρκ Τέλεκομ και Λοκομοτίβ Κουμπάν στην Γηραιά Ήπειρο επιστρέφει στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2019.

