Iς Ουέινραϊτ: Από το American Football και την Α2 Γερμανίας, στο ΝΒΑ! (pics & vids)

Ο Ουεϊνράιτ θα αγωνίζεται πλέον στους Τορόντο Ράπτορς. Ένας παίκτης που πριν τέσσερα χρόνια έπαιζε... football, έχοντας σταματήσει το μπάσκετ. Στα 24 του επέστρεψε κι έγινε επαγγελματίας, εκκινώντας την καριέρα του από την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας! Ένας δρόμος προς το ΝΒΑ που δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το ESPN μετέδωσε πως οι Τορόντο Ράπτορς αποφάσισαν να αποκτήσουν με διετές συμβόλαιο συνεργασίας τον Ις Ουεϊνράιτ. Ήταν ένα μεταγραφικό σενάριο που είχε ακουστεί πρώτη φορά τον περασμένο Ιούνιο, περισσότερο ως φήμη σε πρώτο στάδιο.

Πλέον, ο 27χρονος φόργουορντ ετοιμάζεται να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ και να... ζήσει το όνειρο, μετά από μια παραγωγική τριετία στην Ευρώπη.

Μια τριετία, πάντως, η οποία δεν τον βρήκε στην... πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αντίθετα, αναγκάστηκε να ξεκινήσει από τα... χαμηλά, ανεβαίνοντας σταδιακά επίπεδα.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το πως αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Είναι απλά το ξεκίνημα. Σας ευχαριστώ, Ράπτορς» ανέφερε το πρώτο μήνυμα, μέσω Twitter, του νέου μέλους των πρωταθλητών του 2019, αφότου έγινε γνωστή η συμφωνία των δύο πλευρών.

Σεζόν αγωνιστικής ωρίμανσης στην Γαλλία

Ξεκινώντας να ξετυλίγουμε με αντίστροφη χρονική σειρά το κουβάρι της μέχρι τώρα καριέρας του Ουεϊνράιτ, η πιο πρόσφατη «περιπέτεια» του καταγράφεται πέρσι, επί γαλλικού εδάφους.

Τον Ιούνιο του 2020, η παραδοσιακή γαλλική δύναμη Στρασμπούρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουεϊνράιτ, ο οποίος προερχόταν από μια μεστή σεζόν στην Bundesliga με την Ράστα Φέχτα (10.3 πόντοι, 5.5 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ, 1.9 κλεψίματα σε 26 αγώνες πρωταθλήματος και 10.7 πόντοι, 5.8 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ σε 13 αναμετρήσεις του Champions League).

Ο δυναμικός φόργουορντ ξεχώρισε γρήγορα στο σύνολο του Φινλανδού τεχνικού Λάσι Τουόβι κι εξελίχθηκε σε κομβικό γρανάζι της γαλλικής μηχανής. Ήταν σημαντικός σε πολλά ροζ φύλλα της ομάδας στο πρωτάθλημα, ενώ βοήθησε τα μέγιστα και στην πορεία της ομάδας προς το Final Four του Champions League. Το τρόπαιο δεν «κλειδώθηκε» στην τροπαιοθήκη του Στρασβούργου, αλλά το run της Στρασμπούρ μέχρι την τελική τετράδα, ήταν εξαιρετικό.

Ο παίκτης με καταγωγή από το Κάνσας είχε πολυδιάστατη προσφορά στο παιχνίδι της ομάδας, δίνοντας σταθερές λύσεις σε σκορ, ριμπάουντ και δημιουργία. Έβγαζε δυναμισμό και πάθος στο παρκέ και γενικώς η βελτίωση του ήταν αλματώδης. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει την καλύτερη, ωριμότερη και πιο ουσιώδη σεζόν της (σύντομης) καριέρας του.

Στο BCL ξεχώρισε με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ κι 1.1 κλεψίματα ανά 27 λεπτά δράσης, ενώ στην γαλλική λίγκα κατέγραψε 11.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ κι 1.8 κλεψίματα σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής. Είχε μια «γεμάτη» χρονιά, χωρίς τραυματισμούς και με τα καλά του ματς να υπερισχύουν συντριπτικά έναντι εκείνων που ήταν μέτριος. Δεν ήταν ο πιο «φαντεζί» παίκτης, αλλά η χρησιμότητα του ήταν δεδομένη κι αδιαμφισβήτη.

Η πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη ήταν στην Α2 Γερμανίας

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πως το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπεγράφη πίσω στο 2018, δηλαδή σε όχι και τόσο νεαρή ηλικία για αθλητή - 24 ετών, όταν κι ολοκλήρωσε την πενταετία του στο πανεπιστήμιο του Μπέιλορ. Ο Ουεϊνράιτ ξεκίνησε από τα... χαμηλά στρώματα της Γηραιάς Ηπείρου, ανεβαίνοντας κυριολεκτικά «step by step».

Η πρώτη του ευρωπαϊκή ομάδα ήταν οι Φάλκονς της Νυρεμβέργης, ένας σχετικά νεοσύστατος σύλλογος που ιρύθηκε μόλις το 2009. Ο Αμερικανός φόργουορντ πανηγύρισε την άνοδο στην Bundesliga, έχοντας μεγάλη συνεισφορά στην κατάληψη της δεύτερης θέσης της Pro A, αλλά τελικά η ομάδα δεν αγωνίστηκε ποτέ σε αυτήν, καθώς δεν τηρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει άδεια συμμετοχής: η μια αφορούσε το μικρό γήπεδο (χωρητικότητας 1.540 θεατών) κι η άλλη το μίνιμουμ μπάτζετ που απαιτεί η κατηγορία.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ουεϊνράιτ κατάφερε να μπει στο... μάτι αρκετών ομάδων της Bundesliga. Η Ράστα Φέχτα δεν έχασε χρόνο και τον έκλεισε γρήγορα. Η συνέχεια, τώρα πια, γνωστή.

Στην παραπάνω φωτογραφία, τον βλέπουμε τον Νοέμβριο του 2019 να πανηγυρίζει παρέα με τους συμπαίκτες του ένα μεγάλο «διπλό» της Ράστα Φέχτα στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ με 75-79 για την Regular Season του Champions League. Σε εκείνη την αναμέτρηση, είχε κάνει «ζημιά» στην «Ένωση» με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Στα 23 του σταμάτησε το μπάσκετ για να παίξει American Football

Ο Ουεϊνράιτ άρχισε να φοιτά στο κολλέγιο του Μπέιλορ το 2013, σε ηλικία 19 ετών. Όσο έπαιζε μπάσκετ, έβλεπε πως δεν είχε πολλές προοπτικές για να φτάσει στο επίπεδο του ΝΒΑ. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να το εγκαταλείψει (προσωρινά) και να... στραφεί στο American Football!

Τον Απρίλιο του 2017, στα 23 του, έκανε αυτή την όχι συνηθισμένη κι απότομη... στροφή στην καριέρα του κι έπαιξε football για περίπου ένα έτος με την πανεπιστημιακή ομάδα, τους Bears.

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από το ντεμπούτο του ως παίκτης του football, σε αυτό το σύντομο - όπως αποδείχθηκε - κεφάλαιο της αθλητικής διαδρομής του.

Στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, πέτυχε το πρώτο του touchdown και γενικά έδειξε πως είχε στοιχεία και την απαιτούμενη σωματοδομή για να σταθεί στο συγκεκριμένο άθλημα.

Μάλιστα, ένας εκ των τριών προπονητών του στους Bears, ο Ματ Ρουλ, δήλωνε πως ο «ο Ουεϊνράιτ μπορεί να πετύχει στο football, εάν φυσικά το θέλει».

Πράγματι, λίγο καιρό αργότερα, την πρωτομαγιά του 2018, ο νέος παίκτης των Ράπτορς βρήκε ένα συμβόλαιο, ως undrafted free agent, στους Μπάφαλο Μπιλς, σύλλογο του NFL.

Συμμετείχε σε ένα mini camp των Bills, μαζί με άλλους rookies, όπου πέρασε από δοκιμή.

Εν τέλει ο Ουεϊνράιτ δεν τα κατάφερε, κόπηκε από το τελικό ρόστερ της ομάδας.

Το τελευταίο διάστημα, όσο κυκλοφορούσαν οι φήμες για το «άλμα» του στο ΝΒΑ, αρκετός κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες θυμόταν πως ήταν πρώην παίκτης του football.

Ο ίδιος, το αντιμετώπισε χαλαρά, με... σαρκασμό:

«Θυμάστε ότι έπαιζα μπάσκετ, προτού παίξω μόλις μια σεζόν football, σωστά;» ανέφερε με «ποστάρισμα» στο Twitter, με εμφανώς χιουμοριστική διάθεση.

Το football ήταν ο «άλλος δρόμος» στο σταυροδρόμι της αθλητικής του ζωής. Ξεκίνησε να περπατά προς αυτό, αλλά τελικά επέστρεψε στο μπάσκετ. Οι Φάλκονς της Νυρεμβέργης του έδωσαν την ευκαιρία. Κι ο Ουεϊνράιτ ξεκίνησε να... χτίζει αργά αλλά σταθερά.

«Εξαιρετικός συμπαίκτης, του άξιζε αυτό το συμβόλαιο»

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον συμπαίκτη του Ουεϊνράιτ στην Εθνική Ομάδα της Ουγκάντας, Ρόμπινσον Οπόνγκ. Ο 32χρονος γκαρντ, που έχει διατελέσει αρχηγός στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, περιέγραψε το αγωνιστικό προφίλ του συμπαίκτη του:

«Ο 'Ις' είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός παίκτης χωρίς εγωισμούς. Καταλαβαίνει τι πρέπει να 'θυσιάσει' αγωνιστικά, προκειμένου να έχει θετική επιρροή και να κερδίσει παιχνίδια.

Επομένως, είναι πολύ λογικό να τον βλέπεις να κάνει πολλών ειδών ενέργειες που θα οδηγήσουν την ομάδα σε νίκη, είτε μιλάμε για 'βουτιές' για να πιάσει την μπάλα, είτε για έξτρα πάσες για καλύτερα σουτ, είτε για να κερδίσει φάουλ. Η γενικότερη αντίληψη του γύρω από το άθλημα βοηθάει πολύ τους συμπαίκτες του, είναι πραγματικά πολύ εύκολο να παίξεις δίπλα του».

«Όσο καλός είναι μέσα στο γήπεδο αγωνιστικά, αλλό τόσο - και καλύτερος - είναι εκτός παρκέ, σαν χαρακτήρας. Ένας εξαιρετικός συμπαίκτης. Πιστεύω ότι αυτό το συμβόλαιο του άξιζε πραγματικά και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν!», είπε ο Οπόνγκ στο Gazzetta.

Πλέον, ο «Mailman» (σ.σ. ταχυδρόμος) θα είναι παίκτης των Τορόντο Ράπτορς. Από το football, πίσω στο μπάσκετ με σημείο αναφοράς την Α2 Γερμανίας. Από τα Αφρικανικά παρκέ των προκριματικών του AfroBasket, στις Ηνωμένες Πολιτείες και το NBA.