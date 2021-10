Κουφός: Θα αγωνιστεί στην G-League

Ο Κώστας Κουφός θα δοκιμάσει την τύχη του στην G-League με την ομάδα επιλέκτων Ignite, προκειμένου να βρει το συμβόλαιο που θέλει στο ΝΒΑ.

Ο Κώστας Κουφός θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες επιστροφής στο ΝΒΑ. Και θα το κάνει με τον... δύσκολο τρόπο. Ο Έλληνας σέντερ αναμένεται να αγωνιστεί με τη φανέλα των Ignite, μία ομάδα επιλέκτων στην G-League, η οποία προέκυψε την προηγούμενη σεζόν, αφού λόγω της πανδημίας οι περισσότερες αναπτυξιακές ομάδες δεν αγωνίστηκαν.

Ο Κουφός είναι χωρίς ομάδα μετά το πέρας των υποχρεώσεών του στη EuroLeague με τον Ολυμπιακό τον περασμένο Απρίλιο. Πρόσφατα είχε δώσει μία συνέντευξη, στην οποία καλούσε τις ομάδες του ΝΒΑ να του δώσουν μία ευκαιρία. Και ο ίδιος ελπίζει πως μέσα από την αναπτυξιακή λίγκα θα έρθουν προτάσεις από το ΝΒΑ.

O Κουφός είχε στα χέρια του αρκετές προτάσεις ευρωπαϊκών ομάδων, ανάμεσά τους και απ' τον Άρη, ωστόσο ο 32χρονος σέντερ τις απέρριψε.

Kosta Koufos, the 11-year veteran NBA center, is signing with the Ignite select team in the @nbagleague, league sources say. Koufos had multiple European offers but will join the Ignite instead.