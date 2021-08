Αντετοκούνμπο: Πήγε σε αγώνα κατς, πήρε ζώνη πρωταθλητή και αποθεώθηκε (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν βλέπει μόνο μπέιζμπολ. Αλλά και κατς! Εμφανίστηκε στο ρινγκ του AEW, στο Μιλγουόκι, ένιωσε σαν αστέρας της πάλης και άκουσε να τον αποκαλούν MVP.

Το καλοκαίρι του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζει να είναι εκπληκτικό. Μετά τον αγώνα μπέιζμπολ, που είδε πριν από δύο ημέρες, άλλαξε δραστικά το περιβάλλον. Με μία ζώνη πρωταθλητή στο χέρι, ο Giannis εμφανίστηκε στα γυρίσματα ενός επεισοδίου του All Elite Wrestling (AEW), του αντίπαλου δέους του WWE, στον περίφημο κόσμο της πάλης (κατς).

Ο Αντετοκούνμπο έφτασε στο ρινγκ όπως και οι διάσημοι παλαιστές, ανέβηκε στα σχοινιά για να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο στις κερκίδες. Με την ιαχή «MVP» να ακούγεται για μερικά λεπτά.

Στο πλευρό του Γιάννη ήταν ο αδερφός του, Άλεξ. Η έξοδος του πρωταθλητή του ΝΒΑ παραλίγο να αποδειχτεί οδυνηρή. Το πόδι του γλίστρησε στο διαφημιστικό πανί, κάνοντας την προσγείωσή του λίγο απότομη.

Δείτε τα βίντεο:

In case you’re wondering why Giannis wasn’t at the Brewers game tonight pic.twitter.com/bsAycImRaa August 26, 2021

Giannis pulled up to AEW in Milwaukee and the crowd lost it 😂👏



(via @Todd_Rosiak)pic.twitter.com/DKKk4bLLkR — Bleacher Report (@BleacherReport) August 26, 2021

We almost lost Giannis at the #AEW event 😬😬😬 pic.twitter.com/TfSMMeoFBm — Bart Winkler (@WinksThinks) August 26, 2021