Αντετοκούνμπο: Ο νέος επενδυτής των Μπριούερς πήγε να δει μπέιζμπολ (pic & vid)

Ο νέος (μικρο)ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπριούερς, ο Γιάννης Αντετόκουνμπο, έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο. Για να παρακολουθήσει από κοντά την επένδυσή του και να πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί!

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ημέρες από την ανακοίνωση της προσθήκης του πρωταθλητή του ΝΒΑ στην ομάδα των μετόχων της ομάδας μπέιζμπολ της πόλης του Μιλγουόκι.

Και ο Giannis έκανε ήδη την πρώτη εμφάνισή του στο γήπεδο. Μαζί με τον γιο του, Λίαμ, παρακολούθησαν τον αγώνα, με τους Μπριούερς να κάνουν την ανατροπή στο σκορ στις τρεις τελευταίες περιόδους και να επικρατούν των Σινσινάι Ρεντς με 7-4.

Ο Αντετοκούνμπο πανηγύρισε μερικούς πόντους με τη ψυχή του, φορώντας φυσικά την εμφάνιση της ομάδας.

New Brewers part-owner Giannis Antetokounmpo and his son Liam taking in some baseball tonight 👏 pic.twitter.com/ekvsLNyJ8x