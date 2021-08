Όταν ο Κόμπι πόνταρε 500.000 δολάρια με τον Ουάλας ότι θα ευστοχήσει σε clutch βολή (vid)

Πριν από εννέα χρόνια και δη σε παιχνίδι Λέικερς-Νετς, ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ προκάλεσε τον Τζέραλντ Ουάλας σε στοίχημα 500.000 δολαρίων εάν ευστοχούσε σε μια κρίσιμη βολή!

Ο μεγάλος Κόμπι θα έκλεινε σήμερα (23/8) τα 43 του χρόνια... Όμως η μοίρα είχε αποφασίσει διαφορετικά εκείνον τον Ιανουάριο του 2020...

Με αφορμή τα γενέθλια του Μπράιαντ, βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορες ιστορίες με πρωταγωνιστή τον θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς. Μία από αυτές έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2012 στο «STAPLES Center» και πιο συγκεκριμένα σε παιχνίδι των Λέικερς με τους Νετς.

Ο Κόμπι είχε στηθεί στη γραμμή για βολές στα 4'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 91-90 υπέρ της ομάδας του. Μέσα η πρώτη και 92-90. Αμέσως γύρισε στον Τζέραλντ Ουάλας και τον προκάλεσε σε στοίχημα. Για το αν θα μπορέσει να ευστοχήσει και στην δεύτερη. Η κάμερα είχε εστιάσει πάνω του...

«Πόσα θέλεις να ποντάρεις; Βάζω 500.000 χιλιάδες δολάρια. Εδώ!» Κοιτάζει τον Ουάλας, χαμογελάει και ευστοχεί... Κόμπι Μπράιαντ κυρίες και κύριοι...

Photo Credits: Getty Images

When Kobe Bryant bet Gerald Wallace $500k he’d make a clutch free-throw... and bragged he won anyway because he’s “gettin’ pu**y” 😂💀



Kobe, of course, hit the free-throw.



Happy birthday, Kobe! 🎉 pic.twitter.com/gq0rBuNGGj