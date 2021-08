Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Κόμπι Μπράιαντ (vids)

Ο Κόμπι Μπράιαντ έχει γενέθλια. Η τούρτα του είχε 43 κεράκια. Και ο ίδιος θα τα αντίκριζε με εκείνο το πελώριο χαμόγελο. Και είναι βέβαιο ότι θα πείσμωνε για να τα σβήσει με μία ανάσα. Και θα τα κατάφερνε.

Δεν μπορεί. Θα έχει ξεχαστεί σε κάποιο γυμναστήριο. Να σηκώνει βάρη. Να ιδρώνει τη μία φανέλα, μετά την άλλη. Να σουτάρει ατελείωτες φορές, μέχρι η μπάλα να προκαλεί - με απίστευτη τελειότητα - τον γλυκό ήχο που κάνει σαν περνάει από το διχτάκι. Χλατς! Η μπάλα στα χέρια του Κόμπι Μπράιαντ. Όπως λάτρευε όταν έπαιζε. 3... 2....1.... Κόμπι!

Ο χρόνος κυλάει. Δεν κοιτάει ούτε αυτός που έφυγαν, ούτε εκείνους που έμειναν ξωπίσω. Ο Κόμπι Μπράιαντ θα έκλεισε, σήμερα 23 Αυγούστου, τα 43 έτη ζωής. Τα γενέθλιά του είναι πλέον μία... κούφια ημερομηνία. Η καλύτερη ευκαιρία να τον θυμηθούμε. Η χειρότερη στιγμή να τον θυμηθούμε.

Έχουν περάσει 19 μήνες απ' τον θάνατό του. Και ακόμα κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Αρνείται να το αποδεχτεί. Όλοι ελπίζουν ότι μία ημέρα θα εμφανιστεί και θα πει πως όλα ήταν ένα κακόγουστο αστείο, που τράβηξε παραπάνω απ' ότι έπρεπε.

Μόνο που δεν είναι. Μας άφησε εκείνο το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2020. Τότε που ο κόσμος ήταν ακόμη ζωντανός. Ελεύθερος. Και διαφορετικός. Από το πρωί, το ΝΒΑ θυμάται τον δικό του Κόμπι. Το timeline του twitter έχει γεμίσει από τα καλάθια του.

Και είναι σίγουρο ότι μέχρι το βράδυ, όλο και κάποια νέα ιστορία θα φτάσει στα αυτιά μας.Η οποία θα περιγράφει τον μανιακό με τη δουλειά Κόμπι. Τον Μπράιαντ που δεν υπολόγιζε κάματο και σωματικό πόνο, προκειμένου να πετύχει αυτό που ήθελε. Αλλά και τον γενναιόδωρο Κόμπι. Που βοηθούσε χωρίς να απαιτεί ανταλλάγματα. Μπορεί να τον αποκαλούσαν showboat (αυτός που κομπάζει), αλλά στη ζωή του ήταν το ακριβώς αντίθετο.

throwback to when Team USA sang happy birthday to Kobe while he was holding Gigi



RIP to both ❤️ pic.twitter.com/NFmafbOpHF