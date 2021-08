Κλέι Τόμπσον: Στόχος να επιστρέψει τα Χριστούγεννα (pic & vid)

Ο Κλέι Τόμπσον ενδέχεται να λάβει το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων, αφού οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν θέσει ως στόχο την επιστροφή στα παρκέ στο ματς της 25ης Δεκεμβρίου απέναντι στους Φίνιξ Σανς.

Θα έχουν περάσει δυόμισι χρόνια χωρίς μπάσκετ. Με τον Κλέι Τόμπσον να ζει την ημέρα της μαρμότας. Ξανά και ξανά, δίχως διακοπή. Δυόμισι χρόνια μακριά από το ΝΒΑ. Με δύο απανωτούς και από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς να τον τσακίζουν, σωματικά και ψυχολογικά.

Όλα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν, αφού σύμφωνα με το ESPN, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν θέσει ως στόχο την επιστροφή του Τόμπσον, ο οποίος έχει ξεκινήσει προπονήσεις, τα Χριστούγεννα!

Στις 25 Δεκεμβρίου η ομάδα του Όκλαντ αντιμετωπίζει τους Φίνιξ Σανς και η επιστροφή του 31χρονου γκαρντ θα είναι το καλύτερο δώρο για όλους.

Ο Τόμπσον υπέστη ρήξη χιαστού στο Game 6 των τελικών του 2019 απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς και ρήξη αχίλλειου τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ενώ έπαιζε μπάσκετ, εκτός της αγωνιστικής σεζόν.

Klay Thompson is targeting his return for Christmas Day, per @ramonashelburne pic.twitter.com/SsKpXt1cRm