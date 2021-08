Σέλτικς: Στις 13 Φεβρουαρίου κρεμάνε τη φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ (pic)

O Kέβιν Γκαρνετ θα δει τη φανέλα του να ανεβαίνει στην οροφή του TD Garden στις 13 Φεβρουαρίου 2022, στην αναμέτρηση των Μπόστον Σέλτικς με τους Ντάλας Μάβερικς.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Η φανέλα των Μπόστον Σέλτικς με τον αριθμό «5», η φανέλα του Κέβιν Γκαρνέτ θα ανέβει για πάντα στην οροφή του γηπέδου των θρυλικών Σέλτικς.

Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς, στις 13 Φεβρουαρίου του 2022.

O Γκαρνέτ, μέλος του Hall of Fame, αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τους Σέλτικς το 2013, ενώ αποσύρθηκε τρία χρόνια αργότερα, φορώντας τη φανέλα της πρώτης του ομάδας, των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Έξι χρόνια μετά το «αντίο» του ο KG θα δει τη φανέλα του να αποσύρεται με όλες τις τιμές που θα τη συνοδεύσουν. Με τους Σέλτικς κατέκτησε το μοναδικό πρωτάθλημα της καριέρας του, απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, το 2008.

H αναγγελία για την απόσυρση του Νο5 είχε γίνει από τον Φεβρουάριο του 2020, όμως λόγω της πανδημίας θα περάσουν δύο χρόνια για να πραγματοποιηθεί.

We've waited long enough. @KevinGarnett5KG, it's time to retire 5⃣ pic.twitter.com/4Pe9bwvecO