Κέβιν Γκαρνέτ: Αποσύρεται το Νο.5 από τους Σέλτικς! (pics & vids)

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Βοστόνης, πρόκειται να δώσει σε έναν θρύλο του ΝΒΑ την θέση που του αρμόζει. Οι Σέλτικς θα αποσύρουν το Νο.5 για λογαριασμό του Κέβιν Γκαρνέτ.

Μέσα από ένα βίντεο που παρουσιάστηκε στην Βοστόνη, ανακοινώθηκε ότι την επόμενη σεζόν θα αποσυρθεί η φανέλα με το Νο.5. Ο Κέβιν Γκαρνέτ πέρασε έξι χρόνια από την καριέρα του εκεί, μαζί πανηγύρισαν ένα πρωτάθλημα και πολλές ξεχωριστές στιγμές και ήρθε η ώρα η φανέλα με το Νο.5 να περάσει στο «πάνθεον».

«Νιώθω τιμή και είμαι ευγνώμων να αποσυρθεί η φανέλα μου από τους Σέλτικς. Θα έχω πάντα απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση στον Ντάνι Έιντζ, Ντοκ Ρίβερς και τους συμπαίκτες μου στον οργανισμό».

Kevin Garnett, in a statement: “I’m honored and thankful to have my number retired with the Celtics. I will always have immense respect and appreciation for ownership, Danny Ainge, Doc Rivers, my past teammates and Celtic Nation!"

