Στην Μινεσότα ο Μπέβερλι, στους Γκρίζλις οι Κάλβερ και Ερνανγκόμεθ (pic)

Μέσω trade ο Πάτρικ Μπέβερλι καταλήγει στους Τίμπεργουλβς, με τους Γκρίζλις να αποκτούν «πακέτο» τους Κάλβερ και Ερνανγκόμεθ.

Όπως μετέδωσε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μέμφις Γκρίζλις αποφάσισαν να παραχωρήσουν τον 33χρονο πλειμέικερ Πάτρικ Μπέβερλι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, λαμβάνοντας ως έμψυχα ανταλλάγματα το νούμερο έξι του Draft του 2019, Τζάρετ Κάλβερ (22 ετών, σμολ φόργουορντ) και τον Ισπανό διεθνή Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (26 ετών πάουερ φόργουορντ).

Τα δικαιώματα του Μπέβερλι είχαν περάσει στα χέρια των Γκρίζλις, έπειτα από το trade με τους Κλίπερς για τον Μπλέντσο, ωστόσο ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού δεν έμελε τελικά να διατηρηθεί στο νέο ρόστερ της ομάδας από το Μέμφις.

Έτσι, ο βετεράνος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μινεσότα, με τους Γκρίζλις να προσθέτουν στο ρόστερ τους δύο σαφώς πιο νεανικά πρόσωπα.

