Κλίπερς: Απέκτησαν Μπλέντσο, στους Γκρίζλις οι Μπέβερλι, Ρόντο, Οτούρου (pic)

Ο Έρικ Μπλέντσο έγινε ανταλλαγή για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, καταλήγοντας από τους Μέμφις Γκρίζλις στους Λος Άντζελες Κλίπερς. Την αντίθετη διαδρομή θα κάνουν οι Ραζόν Ρόντο, Πάτρικ Μπέβερλι και Ντάνιελ Οτούρου.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν να αλλάξουν το ρόστερ τους. Για την ακρίβεια, αν αλλάξουν τους παίκτες που πλαισιώνουν τους Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος ανανέωσε την παραμονή του στην ομάδα του έναντι 176 εκατομμυρίων για τέσσερα χρόνια.

Κάπως έτσι προχώρησαν στην απόκτηση του Έρικ Μπλέντσο, ο οποίος μετά τη θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς, μέσα σε λίγους μήνες, θα αλλάξει την τρίτη ομάδα του: Από τους Πέλικανς (πέρσι σε 71 ματς είχε 12.2 πόντους, 3.8 ασίστ και 3.4 ρμπάουντ παραχωρήθηκε στους Γκρίζλις και από εκεί στους Κλίπερς.

Τα ανταλλάγματα για τα... μάτια του ήταν αρκετά: Ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο Ραζόν Ρόντο και ο Ντάνιελ Οτούρου. Το γεμάτο ρόστερ της ομάδας του Μέμφις αναμένεται να «σπρώξει» ενδεχομένως και τους τρεις παίκτες σε νέες ανταλλαγές.

The Los Angeles Clippers are trading Patrick Beverley, Rajon Rondo and Daniel Oturu to the Memphis Grizzlies for guard Eric Bledsoe, sources tell ESPN.