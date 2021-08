Τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται για τον Αϊζάια Τόμας (pic)

Ο 32χρονος point guard Αϊζάια Τόμας αποκάλυψε πως τέσσερις είναι οι ομάδες του ΝΒΑ που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον έως τώρα, για να τον επαναφέρουν στην λίγκα, σύμφωνα με το NBC Sports.

Ο 32χρονος πλειμέικερ επιθυμεί την επανεδραίωση του στο ΝΒΑ κι όπως φαίνεται η περίπτωση του δεν περνά αδιάφορη από τις ατζέντες ουκ ολίγων ομάδων της λίγκας.

Όπως φέρεται να είπε ο δύο φορές All-Star, τέσσερις είναι αυτές που έχουν εκδηλώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους. Μια εξ' αυτών, είναι πιθανότατα οι Λος Άντζελες Λέικερς, όπως είναι γνωστό εδώ και μέρικες μέρες.

Ο Τόμας απασχόλησε εσχάτως την επικαιρότητα, έπειτα από μια εντυπωσιακή εμφάνιση 81 πόντων που πραγματοποίησε σε ερασιτεχνικό παιχνίδι. Ο βραχύσωμος περιφερειακός (1.75μ.) εξέφρασε με πικρία το παράπονο πως «καμία ομάδα του ΝΒΑ δεν τον πιστεύει πια», αν και εν συνεχεία ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να τον... λυπηθεί κανείς.

Έπειτα από καριέρα περίπου 10 ετών στο ΝΒΑ, ο Τόμας μετρά 18.1 πόντους με 36% στα τρίποντα και 4.9 ασίστ κατά μέσο όρο στην καριέρα του σε 528 εμφανίσεις κανονικής περιόδου, ενώ έχει καταγράψει επίσης και 15 συμμετοχές σε playoffs με τους Μπόστον Σέλτικς.

Isaiah Thomas revealed he's been talking to "about four teams" regarding an NBA return, per @NBCSBoston pic.twitter.com/L2qfYCaIp8