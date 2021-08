Λέικερς: «Εξετάζουν» Αζάια Τόμας, τον αποθέωσε ο Λεμπρόν

Ο Αζάια Τόμας αποτελεί εδώ και μερικά 24ωρα το... πρόσωπο του ΝΒΑ για τις φοβερές εμφανίσεις του σε ερασιτεχνικά παιδιά στις ΗΠΑ, προκαλώντας τον θαυμασμό του Λεμπρόν Τζέιμς και το ενδιαφέρον των Λος Άντζελες Λέικερς!

Ο «κοντορεβιθούλης» Αζάια Τόμας έχει καταφέρει να κλέψει την παράσταση τις τελευταίες ημέρες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Αρχικά σημείωσε 65 πόντους σε ματς για το Atlanta Entertainment Basketball League, ενώ λίγες μέρες αργότερα πρόσθεσε άλλους 81 πόντους στο ενεργητικό του!

Στη συνέχεια έγινε το... κεντρικό πρόσωπο στις ΗΠΑ, με τον ίδιο να εκφράζει το παράπονο ότι «καμία ομάδα του ΝΒΑ δεν τον πιστεύει πια» αν και στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να τον λυπηθεί κανείς. Απλά εξέφρασε κάποια συναισθήματα που είχε μέσα του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν εκείνος που έσπευσε να απαντήσει στο «tweet» του βραχύσωμου γκαρντ και να τον χαρακτηρίσει «φονιά» με το γνωστό «Killa» το οποίο χρησιμοποιούν πολλοί παίκτες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Λίγο αργότερα βγήκε στην επιφάνεια και... ενδιαφέρον από τους Λος Άντζελες Λέικερς!

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν βάλει ήδη στο τραπέζι των συζητήσεων τον Αζάια Τόμας και σκέφτονται το ενδεχόμενο να τον υπογράψουν! Για την ακρίβεια να τον... υπογράψουν ξανά, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα των Λέικερς τη σεζόν 2017-18 έχοντας σε 17 ματς 15,6 πόντους, 5 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ.

The Lakers, among various free-agent candidates they are still considering, have weighed the potential signing of Isaiah Thomas, league sources say.



