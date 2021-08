Τόμας: «Δεν έδειξα τα συναισθήματά μου για να με λυπηθείτε» (pic)

Ο Αζάια Τόμας δεν άντεξε και ξέσπασε λίγο μετά τους 81 πόντους που σημείωσε σε ερασιτεχνικό ματς ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε για να τον... λυπηθούν.

Ο βραχύσωμος γκαρντ προσπαθεί να κάνει την μεγάλη επιστροφή στο ΝΒΑ και όσο περνούν οι μέρες, δείχνει να πλησιάζει στον μεγάλο του στόχο.

Πριν από μερικές ημέρες πέτυχε 81 πόντους σε ερασιτεχνικό αγώνα απέναντι σε επαγγελματική ομάδα και στη συνέχεια... λύγισε στέλνοντας το δικό του μήνυμα στις ομάδες του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη: «Δεν με πιστεύουν πια».

Όμως θέλησε να βάλει τα πράγματα στην θέση του ξεκαθαρίζοντας μέσω του twitter ότι «δεν έδειχνα ένα απόσπασμα των συναισθημάτων μου ώστε να με λυπάστε. Ούτε καν!!! Η ζωή μου είναι ΤΕΛΕΙΑ !! Σας το έδειχνα για να δείτε πώς είναι να δίνεις ό,τι έχεις σε κάτι που αγαπάς και να το βλέπεις να επιστρέφει σιγά σιγά εκεί που υποτίθεται ότι είναι...»

Άραγε πλησιάζει η μεγάλη του επιστροφή στο ΝΒΑ;

I wasn’t showing y’all a snippet of me being emotional so y’all can feel sorry 4 me. Hell no!!! My life is GREAT!! I was showing y’all that to see what it feels like to give everything you have to something you love and to see it slowly coming back where it’s suppose to be TMC