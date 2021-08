Αϊζάια Τόμας: Ένας κοντορεβυθούλης με καρδιά γίγαντα (pics)

Ο Αϊζάια Τόμας ξέσπασε μετά την 81άρα του, δείχνοντας πως πλέον δεν τον υπολογίζει κανείς και το Gazzetta στέκεται στην ιστορία ενός κοντορεβυθούλη με καρδιά γίγαντα που έχει αδικηθεί πολύ στην καριέρα του.

Συνεχίζει να παλεύει για να βρει έναν ρόλο που του αξίζει σε ομάδα του ΝΒΑ και πριν δύο μέρες πέτυχε 81 πόντους σε ερασιτεχνικό αγώνα απέναντι σε επαγγελματική ομάδα. Ο εκρηκτικός γκαρντ μετά τους 81 πόντους του έβγαλε το παράπονο του και ήταν σαν ένα μήνυμα προς όλες τις ομάδες του ΝΒΑ που τον έχουν ξεχάσει, λυγίζοντας. «Δεν με πιστεύουν πια», είπε, δείχνοντας τη στεναχώρια του και τα συναισθήματα του. Σε μια συγκλονιστική στιγμή για έναν άνθρωπο με τεράστια καρδιά.

