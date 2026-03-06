Νάγκετς - Λέικερς 120-113: Ο τριπλός Γιόκιτς νίκησε τον Ντόντσιτς
Οι Νάγκετς κατάφεραν να υποτάξουν τους Λέικερς με 120-113 σε μια βραδιά που ο ΛεΜπρόν έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ. Στο 39-24 ανέβηκε το Ντένβερ, ενώ στο 37-25 έπεσε η ομάδα από το LA.
Ο Γιόκιτς τελεώσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Μάρεϊ είχε 28 πόντους και ο Στρότερ πρόσθεσε 18 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς μέτρησε 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Χέις να έχει 19 πόντους και τον ΛεΜπρόν να προσθέτει 16 πόντους και 8 ασίστ αλλά να μην είναι αρκετοί για την ομάδα του.
