Ο Νίκολα Γιόκιτς πήρε τη μάχη κόντρα στον Ντόντσιτς, με τους Νάγκετς να επικρατούν με 120-113 των Λέικερς.

Οι Νάγκετς κατάφεραν να υποτάξουν τους Λέικερς με 120-113 σε μια βραδιά που ο ΛεΜπρόν έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ. Στο 39-24 ανέβηκε το Ντένβερ, ενώ στο 37-25 έπεσε η ομάδα από το LA.

Ο Γιόκιτς τελεώσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Μάρεϊ είχε 28 πόντους και ο Στρότερ πρόσθεσε 18 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς μέτρησε 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Χέις να έχει 19 πόντους και τον ΛεΜπρόν να προσθέτει 16 πόντους και 8 ασίστ αλλά να μην είναι αρκετοί για την ομάδα του.