Μάρκανεν: Δεν επιστρέφει στους Μπουλς, υποψήφιοι και οι Πέλικανς! (pic)

Ο Λάουρι Μάρκανεν ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για... άλλες πολιτείες καθώς είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στους Σικάγο Μπουλς.

Μετά την είδηση για το ενδιαφέρον των Ντάλας Μάβερικς αλλά και το δεδομένο «φλερτ» από τους Χόρνετς, ο Φινλανδός φόργουορντ έχει «κεντρίσει» για τα καλά και την προσοχή των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, οι οποίοι είναι έτοιμοι να του προσφέρουν συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που θα φτάνουν τα 17 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαρκ Στάιν είναι εκείνος που αποκάλυψε το ενδιαφέρον (και) της ομάδας από τη Νέα Ορλεάνη, ενώ θεωρεί ότι ο Μάρκανεν δεν πρόκειται να φορέσει ξανά τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς. Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε πρόσφατα ότι ψάχνει «restart» σε άλλη ομάδα του ΝΒΑ και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε σε 51 ματς της regular season και είχε κατά μέσο όρο 13.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά 26 λεπτά συμμετοχής με τους Σικάγο Μπουλς.

The Pelicans have expressed interest in Lauri Markkanen and hold a sizable trade exception ($17 million) to take the restricted free agent in on a contract he seeks, sources say.



The Bulls, though, are said to want a first-round pick to facilitate. More: https://t.co/A6ycVmnrjq