Σάρλοτ Χόρνετς: Έντονο ενδιαφέρον για Μάρκανεν

Οι Σάρλοτ Χόρνετς κάνουν δυνατό... μπάσιμο για να αποκτήσουν τον Λάουρι Μάρκανεν, σύμφωνα με το The Athletic.

Το όνομα του Φινλανδού φόργουορντ, που είναι restricted free agent από τους Σικάγο Μπουλς, έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες το φετινό καλοκαίρι, αλλά όπως φαίνεται το πιο έντονο ενδιαφέρον απ' όλες, το δείχνουν τις τελευταίες ώρες οι Σάρλοτ Χόρνετς.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται αρκετά σύντομα να προχωρήσουν και σε επίσημη προσφορά προς την πλευρά του 24χρονου παίκτη προκειμένου το ενδιαφέρον να γίνει πιο «χειροπιαστό». Να θυμίσουμε πως από τις 6 Αυγούστου θα μπορούν όλοι οι free agents να υπογράφουν στις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και τον restricted, όπως είναι ο Μάρκανεν.

Την περσινή σεζόν, ο Μάρκανεν σε 51 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, κατέγραψε 13.6 πόντους και 5.6 ριμπάουντ ανά 26 λεπτά συμμετοχής με τους Μπουλς.

