Αντετοκούνμπο: Το χιουμοριστικό βίντεο που τον έβαλε σε σύγκριση με κούρσα των 100μ. (vid)

Κάποιος θεός στο ίντερνετ έβαλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ρουτίνα του στην εκτέλεση βολών, δίπλα στην κούρσα των 100μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς είναι πρωταθλητές στο ΝΒΑ και πλέον όσα έγιναν ανήκουν στην ιστορία. Σίγουρα ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ είναι η ρουτίνα του Έλληνα σταρ στις βολές.

Ο Γιάννης άρχισε να παίρνει αρκετό χρόνο και αυτό είναι κάτι που εκνεύριζε αντιπάλους στο παρκέ και στις κερκίδες. Η ρουτίνα του ξεπερνούσε σε πολλές περιπτώσεις τα 10 δευτερόλεπτα και έφερνε εκνευρισμό.

Κάποιος θεός στο ίντερνετ πάντως το πήγε ένα βήμα παραπάνω και έβαλε την διαδικασία που χρειάζονταν ο Αντετοκούνμπο, δίπλα σε μια κούρσα 100μ. με εμπόδια στο Τόκιο.

Οι αθλητές του στίβου ξεκίνησαν, έτρεξαν, τερμάτισαν, με τον Γιάννη να παίρνει τον χρόνο του και τελικά στην συγκεκριμένη περίπτωση να τιμωρείται με παράβαση.

Δείτε το απίθανο βίντεο:

Who did this? pic.twitter.com/HvQpXbJ2ze