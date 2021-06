Αντετοκούνμπο: «Μου αρέσει όταν μετράνε χρόνο στις βολές» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε την διάθεση με την οποία μπήκαν οι Μπακς στο Game 2 με τους Χοκς, ενώ μίλησε και για τις βολές του.

Οι Μπακς τα κατάφεραν περίφημα στο Game 2 κόντρα στους Χοκς και τους σκόρπισαν με 125-91. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του άλλαξαν την τακτική τους, έσφιξαν την άμυνα τους και στο τέλος πήραν μια πολύτιμη νίκη. Ο Έλληνας σταρ μίλησε για το πως αισθάνεται, αλλά και για την ρουτίνα των βολών του η οποία απασχολεί έντονα τους αντιπάλους του.

Μεταξύ άλλων ο Γιάννης είπε:

«Συνήθως μου παίρνει 8 με 9 δευτερόλεπτα να εκτελέσω μια βολή. Όταν το σταφ μου λέει να βιαστώ, ίσως είμαι κοντά στα 10. Τότε μου μιλάνε και οι διαιτητές και μου λένε να βιαστώ. Τότε κάνω προσπάθεια να εκτελέσω ένα ή δύο δευτερόλεπτα πιο γρήγορα, αλλά όχι είχα το νου μου να κάνω την ρουτίνα μου, να κάνω όσες περισσότερες ντρίπλες μπορώ, να βρω την ανάσα μου και να σουτάρω.

Προφανώς ήμουν ήρεμος στο Game 1, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Αν ήταν η τελευταία ημέρα, ίσως να ήμουν πιο νευρικός. Αλλά εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου, τις συνήθειες μας, είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέραμε ότι πρέπει να έρθουμε εδώ και να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό κάναμε από την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Πρέπει να απολαύσουμε ότι είμαστε εδώ. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά στην Ατλάντα και να διασκεδάσουμε. Θέλαμε να παίξουμε γρήγορα, παίρνοντας τα μακρινά ριμπάουντ, από τα μακρινά σουτ που επιχειρούν και το καταφέραμε να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό.

Δεν θα το κάνω αυτό για πάντα, πρέπει να ευχαριστηθώ. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μου σε Τελικούς περιφέρειας, παίζοντας σε μια γεμάτη αρένα, με ανθρώπους που φωνάζουν και μας υποστηρίζουν. Θέλω να το ευχαριστηθώ. Ωραία είναι και εκτός έδρας. Όταν όλοι σε γιουχάρουν και μετράνε στις βολές, μπορείς να το ευχαριστηθείς και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου το πάρει αυτό, τίποτα δεν είναι δεδομένο και όπως είπα ξανά δεν θα το κάνω αυτό για πολύ καιρό. Αν δεν το ευχαριστηθώ, θα είναι δύσκολο για εμένα».

"It’s my second time being in the Eastern Conference Finals and playing in a packed arena with people supporting us and loud for us. It’s enjoyable.”@MotorolaUS | #FearTheDeer pic.twitter.com/RN3qKckDM6