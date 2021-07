Ο ΝτεΡόζαν προτιμάει να κυνηγήσει πρωτάθλημα με τους Λέικερς, παρά να πάρει μεγάλο συμβόλαιο!

Οικονομική «θυσία» προτίθεται να κάνει στην προσεχή Free Agency ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, εφόσον υπήρχε η προοπτική να... ενώσει τις δυνάμεις τους υπόλοιπους superstars των Λος Άντζελες Λέικερς, στην προσπάθεια κατάκτησης του επερχόμενου πρωταθλήματος.

Ο 32χρονος γκαρντ-φόργουορντ θα σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να προσπεράσει υψηλότερες οικονομικά προτάσεις (ενδεικτικά, το περσινό του συμβόλαιο με τους Σπερς ανερχόταν στα 27 εκατομμύρια δολάρια), προκειμένου να ενταχθεί με ένα μικρότερο συμβόλαιο στον σύλλογο από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του Bleacher Report.

Ο ΝτεΡόζαν σκοπεύει κάνει ουσιαστική περικοπή στις οικονομικές απαιτήσεις του, ώστε να ενταχθεί στο ρόστερ των Λέικερς, διεκδικώντας τον τίτλο του NBA στο πλευρό των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις που πλέον θα έχουν μαζί τους και τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Την περσινή σεζόν ο τέσσερις φορές All-Star κι άλλοτε διεθνής με την Team USA έπαιξε σε 61 αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου με τους Σαν Αντόνιο Σπερς έχοντας κατά μέσο όρο 21.6 πόντους, 6.9 ασίστ και 4.2 ριμπάουντ ανά κάτι λιγότερο από 34 λεπτά συμμετοχής.

Αξίζει να αναφερθεί πως η προτίμηση που δείχνει με αυτήν του την κίνηση στους Λέικερς δεν είναι τυχαία, αφού ο πολύπειρος ΝτεΡόζαν έχει γεννηθεί κι έχει μεγαλώσει στην Καλιφόρνια (στο Κόμπτον πιο συγκεκριμένα), όπου εδρεύουν οι «λιμνάνθρωποι».

