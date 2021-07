Η υπόσχεση του Αντετοκούνμπο το 2014 που έγινε πράξη το 2021! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το μακρινό 2014 είχε δώσει μια υπόσχεση και είναι πλέον ασφαλές να πούμε ότι την κράτησε και με το παραπάνω.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε στα 26 του χρόνια να κατακτήσει κάθε ονειρεμένη κορυφή. Σε προσωπικό επίπεδο και φυσικά και σε ομαδικό επίπεδο έφτασε μέχρι το πιο ψηλό βάθρο και τώρα είναι η ώρα των πανηγυρισμών.

Στην συνέντευξη Τύπου παραδέχτηκε ότι δεν του αρέσει να απογοητεύει τους ανθρώπους και για ακόμα μια φορά φρόντισε να μην το κάνει. Το μακρινό 2014 και συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου είχε δώσει μια υπόσχεση και 7 χρόνια μετά ήρθε η ώρα να την κάνει πράξη.

«Δεν θα φύγω ποτέ από την ομάδα και την πόλη του Μιλγουόκι, μέχρι να χτίσουμε μια ομάδα πρωταθλητισμού».

Το' πε και το' κάνε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε παρά τους περισπασμούς, ανανέωσε το συμβόλαιο του και δεν είναι απλά μέλος μιας ομάδας πρωταθλητισμού, αλλά μετά από 50 χρόνια επέστρεψε τους Μπακς στην κορυφή του ΝΒΑ.

I'll never leave the team and the city of Milwaukee till we build the team to a championship level team..