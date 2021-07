Αντετοκούνμπο: Ο «Μίδας» των τροπαίων Γιάννης και η εκπληκτική συλλογή τίτλων στα 26 του! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα 26 του χρόνια έχει «ντυθεί» με χρυσάφι και τα όσα έχει κάνει έχουν ξεφύγει από κάθε φαντασία του πιο αισιόδοξου.

Η 21η του Ιουλίου του 2021 θα είναι για πάντα ιστορική πρώτα για τους Μπακς, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έπειτα και για όλους τους Έλληνες. Το Μιλγουόκι πήρε το πρωτάθλημα, έφτασε στην κορυφή και μαζί γέμισε και η προσωπική συλλογή του Έλληνα σταρ.

Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του, του έδωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου των Τελικών, μαζί με το πρωτάθλημα και πλέον η συλλογή του, μόλις στα 26 του χρόνια μοιάζει πιο μυθική από ποτέ.

Ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, το MVP των Τελικών, δύο βραβεία MVP κανονικής διάρκειας, έχει πάει 5 All Star Games, έχει πάρει το MVP του All Star Game, 3 φορές ήταν στην καλύτερη ομάδα του ΝΒΑ, 2 στην δεύτερη, έχει βγει αμυντικός της σεζόν, 3 φορές έχει μπει στην καλύτερη αμυντική 5άδα, 1 στην δεύτερη και έχεικαι ένα βραβείο του πιο βελτιωμένου.

Απίστευτο. Πραγματικά είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς τι έχει καταφέρει αυτό το παλικάρι. Από το 2013 που βρέθηκε στον «μαγικό» κόσμο, βήμα βήμα, με υπομονή, με δουλειά και φυσικά με ένα ταλέντο που δεν έχει ταβάνι έπιασε κάθε κορυφή.

Κατέκτησε τα πάντα και πλέον μπορεί να συνεχίσει να χτίζει τον μύθο του και να τον φτάσει πέρα από κάθε φαντασία. Του λείπει βέβαια ένα βραβείο του καλύτερου ρούκι, αλλά ψάνχει τον τρόπο ο Γιάννης, για να το... ανταλλάξει.

The Greek Freak's resume:



🏆 2021 NBA Champion

🏆 2021 NBA Finals MVP

🏆 2x Most Valuable Player

🏆 2020 Defensive Player of the Year

🏆 5x NBA All-Star

🏆 2017 Most Improved Player pic.twitter.com/h6GjEUGHcq