«Αφού πίστευε ο Κόμπι ότι μπορούσα να το κάνω, έπρεπε να το κάνω!» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε πως η πίστη του Κόμπι Μπράιαντ ήταν αυτή που του έδινε δύναμη.

Ήταν το 2019 όταν ο Κόμπι Μπράιαντ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και του είπε ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση του είναι να κερδίσει το πρω τάθλημα.

Μπορεί ο Κόμπι να μην είναι ανάμεσα μας, αλλά τα λόγια του είναι κληρωνομιά για τον Έλληνα σταρ, ο οποίος το σχολίασε αυτό που κατάφερε στην συνέντευξη Τύπου, με τα δύο βραβεία αγκαλιά.

«Στην αρχή ήταν σαν αστείο. Τον ρώτησα ποια είναι η πρόκληση μου εμένα. Το MVP. Νόμιζα έκανα πλάκα, δεν πίστευα ότι θα μου απαντήσει. Όταν το έκανε με έκανε να πιστέψω πως πιστεύει ο Κόμπι ότι μπορώ να το κάνω; Μπορώ να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο και να οδηγήσω την ομάδα μου, να πάρω ένα MVP. Έπρεπε να το κάνω και όχι απαραίτητα για να μην τον απογοητεύσω, αλλά έπρεπε να δουλέψω σκληρά γιατί οι άνθρωποι πίστευαν ότι μπορώ να το κάνω. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω κανέναν. Όταν υπέγραψα ξανά με το Μιλγουόκι το έκανα γιατί δεν ήθελα να απογοητεύσω τον κόσμο. Το να μπορέσω να πετύχω αυτά τα πράγματα τώρα, είναι τρελό. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

"I'm like, 'Kobe Bryant thinks I can do this?' ... I had to do it."



Giannis reflected on the challenge he got from Kobe. pic.twitter.com/PjARFFbzZZ