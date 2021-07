Μπουντενχόλζερ: «Δεν υπάρχουν νέα για τον Θανάση, δεν μιλάω καθόλου αυτές τις ημέρες» (vid)

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ το ξεκαθάρισε. Κατά τη διάρκεια των τελικών δεν μιλάει σε άνθρωπο, πέρα από επιτελείο των Μπακς. Τόνισε, παράλληλα, ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την απουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. Και σε αυτή των Μιλγουόκι Μπακς. Το πρωτάθλημα! Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει του Game 6 ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν απόλυτος: Δεν μιλάει σε άνθρωπο, παρά μόνος στα μέλη του επιτελείου και τους παίκτες του. Και ηρεμεί, ακούγοντας μουσική.

Όσο για τους Θανάση Αντετοκούνμπο και Τζος Οπενχάιμερ, οι οποίοι τέθηκαν στο πρωτόκολλο covid-19; Ουδέν νεότερο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ:

«Έχουμε ένα ώριμο και έξυπνο ρόστερ, ξέρουν ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι γι' αυτές τις στιγμές και γι' αυτές τις ευκαιρίες. Δεν τους ενδιαφέρει το σκορ σε κάθε σειρά, έτσι χτίστηκε αυτή η ομάδα και έτσι θα συνεχίσει να κάνει. Μας ενδιαφέρει μόνο να κερδίσουμε, όλοι θέλουμε να έχουμε την καλύτερη ευκαιρία. Οι παίκτες μου σιχαίνονται να βλέπουν τον αντίπαλο να σκοράρει, ψάχνουν μόνο τρόπους για να κερδίσουν. Συζητήσαμε και η εκτέλεση του Χόλιντεϊ, του Τάκερ, του Μίντλετον μάς βοήθησε σημαντικά. Όλοι παίζουν καλά. Ο Κόνατον είναι πειθαρχημένος, προετοιμάζεται σωστά, έχει χτίσει το παιχνίδι του τα τελευταία δύο χρόνια και γι' αυτό είναι έτοιμος γι' αυτές τις στιγμές.

Κάποιες φορές τα λάθη μάς πληγώνουν, μας πλήγωσαν στο α' μέρος του προηγούμενου αγώνα. Κάποιες φορές πρέπει να εκτελούμε καλύτερα, να στήνουμε καλύτερα σκριν, να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για την αντίπαλη άμυνα. Οι παίκτες έχουν την ίδια ρουτίνα είτε διαλύουν τον αντίπαλο, είτε βρίσκονται πίσω. Ξέρουμε τη σημασία της προετοιμασίας, άλλωστε τα έχουμε ζήσει όλα. Ο Γιάννης είναι ηγέτης και ωριμάζει και σε αυτό. Καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είναι, πόσο δυνατός είναι, βοηθάει, διδάσκει και κάποιες φορές κάνει πράγματα που πιστεύεις ότι πληγώνουν τον άλλο, όμως όταν καταλαβαίνεις περισσότερα, μπορείς να επικοινωνήσεις και καλύτερα. Έχει πάθος, έχει σπουδαίες σχέσεις με τους συμπαίκτες του, όλα αυτά μας δείχνουν πόσο έχει ωριμάσει. Υπάρχουν κι άλλοι που μιλούν στα timeouts, ο Μίντλετον, ο Τάκερ, ο Χόλιντεϊ, ο Κόνατον, αντιλαμβάνονται τις στιγμές.

Είμαστε προετοιμασμένοι σωματικά και πνευματικά, το ταξίδι του καθενός για να φτάσουμε εδώ είναι διαφορετικό. Θέλουμε να παίζουμε καλό μπάσκετ και να έχουμε καλή εκτέλεση.

Δεν έχω κάποια εξέλιξη με την περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο. Στις βόλτες μου έχω ακουστικά, δεν μιλάω με τον κόσμο, προσπαθώ να ακούω μουσική και να ξεφεύγω λιγάκι. Μου κάνει καλό, θα κάνω τις βόλτες μου σήμερα και αύριο. Δεν ξέρω και πολλά από μουσική για να σας πω περισσότερα».

"The work and the preparation he's put in...there's just a real discipline and focus ."



Bud speaks highly of Playoff Pat. pic.twitter.com/Hbzg3DSDHT