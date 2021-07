Οι Ουόριορς ετοιμάζουν πακέτο ανταλλαγής για τον Λίλαρντ! (pic)

Οι Ουόριορς θέλουν τον Λίλαρντ, ετοιμάζουν πακέτο αντάλλγης για εκείνον και είναι έτοιμοι να ταράξουν τον κόσμο του ΝΒΑ.

Έτοιμοι για την μεγάλη βόμβα είναι οι Ουόριορς που φαίνεται πως έχουν βάλει στο μάτι τον Ντάμιαν Λίλαρντ. Σίγουρα δεν είναι οι μόνοι, αλλά αν βάλουν και αυτοί το όνομα τους στην λίστα, η κατάσταση παίρνει νέο ενδιαφέρον.

Ο πάντα πιστός ηγέτης των Μπλέιζερς, έχει αρχίσει να εκφράζει δημόσια την απογοήτευση του και έδωσε χώρο σε επίδοξους... μνηστήρες. Η κουβέντα ξεκίνησε από τους Λέικερς και η παρουσία του στο Λος Άντζελες, πριν από μερικές ημέρες, ενθουσίασε τους οπαδούς.

Αν βγει όντως, όμως, στην αγορά δεν πρόκειται οι Λέικερς να έχουν έυκολο έργο. Νέο δημοσίευμα θέλει τους Ουόριορς να έχουν ήδη στο μυαλό τους πακέτο αντελλαγής για τον Λίλαρντ.

Η τριάδα μαζί με Κάρι και Τόμπσον φαντάζει τρομαχτική και μένει να δούμε αν όντως υπάρχει φωτιά, στον καπνό που βγαίνει από το Πόρτλαντ.

