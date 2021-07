Ο Λίλαρντ δημοσίευσε φωτογραφία από το Λος Άντζελες και τρέλανε τους οπαδούς των Λέικερς! (pic)

Ο Λίλαρντ χρειάστηκε να κάνει μόλις μια ανάρτηση για να τρελάνει τους οπαδούς των Λέικερς.

Στο Πόρτλαντ είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι δεν αισθάνονται ιδιαίτερα άνετα με τον ηγέτη τους. Ο Λίλαρντ, μετά το τέλος της περασμένης σεζόν, δεν ήταν χαρούμενος, έκανε ένα περίεργες δηλώσεις και από τότε τους έχει όλους σε... αναμμένα κάρβουνα.

Οι Μπλέιζερς ανησυχούν, οι υπόλοιπες ομάδες τον καλοβλέπουν και κάπως έτσι προχωράει το καλοκαίρι. Μια εμφάνιση του στο Λος Άντζελες πάντως ήρθε να βάλει φωτιά. Παρακολούθησε ένα παιχνίδι του WNBA και εκεί ήταν και ο ΛεΜπρον και δεν ήθελε πολύ για να αρχίσουν οι συζητήσεις.

Πλέον, πήγαν ένα βήμα παραπέρα, αφού και ο ίδιος δημοσίευσε μια φωτογραφία του, με τους οπαδούς των Λέικερς να έχουν πειστεί ότι σκέφτεται να γίνει μέλος της ομάδας τους. Σίγουρα ο ΛεΜπρον θα τον ήθελε στο πλευρά του και μαζί με τον Ντέιβις θα δημιουργούσαν το επόμενο Big 3.

«Ποιον πρέπει να αγαπάω; Και πόσο συχνά;... Όλους. Πάντα», αναφέρει στο σχόλιο της φωτογραφίας και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του.

Is Damian Lillard hinting at his next destination with this IG post?



Lakers fans sure think so. pic.twitter.com/gRCwEfMVAG