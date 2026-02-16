Αντετοκούνμπο: «Αφοσιωμένος στους Μπακς, αυτή είναι η ομάδα που αγαπώ»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για άλλη μια φορά την αφοσίωση του στους Μπακς.

Μπορεί να μην έπαιξε στο All Star Game του ΝΒΑ, αλλά βρέθηκε στις εκδηλώσεις της γιορτής του ΝΒΑ και έμαθε και ελληνικά στους παίκτες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN και φανέρωσε ξανά την αγάπη του για τους Μπακς, αναφέροντας πως είναι αφοσιωμένος στην ομάδα. Το όνομα του μπλέχθηκε σε πολλά σενάρια πριν την trade deadline αλλά τελικά έμεινε στο Μιλγουόκι.

«Από σήμερα είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς, είμαι αφοσιωμένος στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό επιτελείο, στον προπονητή Ντοκ και στον Τζον στη ρεσεψιόν... δεν θα με ακούσετε ποτέ να λέω ότι δεν θέλω να είμαι ένας παίκτης των Μπακς. Είμαι νικητής και είμαι εξαιρετικά πιστός.

Μεγαλώνοντας ονειρεύεσαι, τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Νικς, το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν; Τι θα γινόταν αν με επέλεγαν στο ντραφτ οι Λέικερς και τώρα είμαι συμπαίκτης με τον Κόμπι, τι θα γινόταν αν πάω να παίξω για τους Καβς και ο Λεμπρόν μου δώσει την μπάλα;

Αν ποτέ υπήρχε το σενάριο να μην είμαι πια μέλος των Μπακς, δεν θέλω κανείς να σκεφτεί ποτέ «ρε φίλε, παραιτήθηκα από την ομάδα μου επειδή αυτή είναι η ομάδα μου και την αγαπώ», ανέφερε.