Οι Μπακς καταρρέουν όταν ο Αντετοκούνμπο βγαίνει από το παρκέ (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τεράστια διαφορά όταν βρίσκεται στο παρκέ και αυτό είναι γεγονός.

Ο Έλληνας σταρ σε παιχνίδι κόντρα στους Χοκς έπεσε πολύ άσχημα στο παρκέ και πάτησε λάθος το γόνατο του. Πολλοί φοβήθηκαν τα χειρότερα, αλλά εκείνος απέδειξε για ακόμα μια φορά για ποιον λόγο είναι θαύμα της φύσης.

Ο Αντετοκούνμπο στηρίχθηκε στους συμπαίκτες του, οι Μπακς είναι στους Τελικούς και εκείνος βγήκε στο παρκέ σαν έτοιμος από καιρό. Στα δύο πρώτα παιχνίδια και με την ετοιμότητα του να μην είναι στο 100% ο Γιάννης είναι πασιφανές ότι είναι παραπάνω από απαραίτητος για την ομάδα του.

Αυτό φαίνεται και από την αποτελεσματικότητα του στο παρκέ, αφού με εκείνον μέσα οι Μπακς, στα 75 λεπτά που έχει αγωνιστεί, καταφέρνουν να έχουν θετικό σκορ.

Με τον Έλληνα σταρ εκτός, στα 21 λεπτά που έχει μείνει στον πάγκο, τα «Ελάφια» καταρρέουν, είναι στο -27 και είναι φανερό ότι ο Αντετοκούνμπο δεν βρίσκει βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

